Россиянину дали срок за фразу «Боже, храни "Азов"»

В Иркутской области россиянину дали 5,6 года за поддержку «Азова» комментариями

В Иркутской области россиянин Юрий Аргеев получил пять с половиной лет колонии общего режима за публичное оправдание террористической деятельности организации «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в своем-Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, осужденный являлся противником проведения специальной военной операции (СВО). В комментариях к роликам на YouТube, связанными с объединением «Азов» и его командиром с позывным Редис, он написал: «Здоровья Редису! Слава Украине! Я из России», «Боже, храни "Азов"». Тем самым осужденный оправдал террористическую деятельность националистического формирования.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 29-летний гражданин Украины Андрей Жижома, обвиняемый в прохождение обучения террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе «Азов».