Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 11 марта 2026Силовые структуры

Россиянка бросила на маленького сына плиту для сокрытия преступления

В Бурятии мать убила ребенка и инсценировала несчастный случай
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Улан-Удэ Республики Бурятия мать бросила на своего ребенка плиту, инсценировав несчастный случай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 марта женщина легла на кровать с сыном, стала его кормить из бутылки и уснула. Ребенок стал задыхаться. Проснувшись, мать увидела сына без признаков жизни и, испугавшись, решила скрыть свою вину. Для этого она отнесла сына на пол на кухню и перевернула на него плиту, после чего пошла в магазин.

По возвращении женщина позвонила в скорую, сообщив о падении плиты на ребенка. Однако экспертиза установила асфиксию у ребенка. После этого женщина дала признательные показания.

Ранее стало известно, что в Хабаровске суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

    Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok