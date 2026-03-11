Россиянка бросила на маленького сына плиту для сокрытия преступления

В Бурятии мать убила ребенка и инсценировала несчастный случай

В Улан-Удэ Республики Бурятия мать бросила на своего ребенка плиту, инсценировав несчастный случай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 марта женщина легла на кровать с сыном, стала его кормить из бутылки и уснула. Ребенок стал задыхаться. Проснувшись, мать увидела сына без признаков жизни и, испугавшись, решила скрыть свою вину. Для этого она отнесла сына на пол на кухню и перевернула на него плиту, после чего пошла в магазин.

По возвращении женщина позвонила в скорую, сообщив о падении плиты на ребенка. Однако экспертиза установила асфиксию у ребенка. После этого женщина дала признательные показания.

