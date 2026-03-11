Реклама

07:32, 11 марта 2026

Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

Алина Черненко

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Ираке и рассказала о жизни женщин в этой стране Ближнего Востока. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что обязательное образование в Ираке только до четвертого класса. Учиться дальше девочкам не запрещено, но никто особо не настаивает, если они сами не проявляют интереса.

«О карьере речи практически не идет. В традиционной среде главной жизненной целью по-прежнему считается брак. Декретный отпуск на случай, если женщина все-таки работает, составляет две недели», — такими фразами описала увиденное Лисейкина.

Она добавила, что Ирак оказался гораздо сложнее и разнообразнее, чем кажется со стороны. По ее словам, в соседних городах могут действовать совсем разные правила и традиции. Например, в одном женщины полностью покрыты, а в другом — носят джинсы и кофты, правда, они все равно в платках.

Россиянка также рассказала, что браки в Ираке традиционные, по выбору родителей, и женить стараются как можно раньше. Жених и невеста нередко едва знакомы друг с другом до свадьбы, после которой жена переезжает в дом мужа. Ее новые обязанности — готовить, убирать и принимать гостей. Выходить из дома женщине можно только с разрешения.

«Свое мнение при свекрови лучше держать при себе, по крайней мере первое время. Муж при этом формально глава семьи, но его мама прожила в этом доме всю жизнь, дождалась своего часа — и теперь именно она определяет, как здесь все устроено», — пояснила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала дворец бывшего президента Саддама Хусейна в Ираке словами «это была демонстрация власти». По ее словам, комплекс занимает территорию в 50 раз больше Белого дома.

