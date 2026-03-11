Россиянка ответила за неожиданный способ пробуждения приятеля

В Свердловской области суд приговорил женщину за убийство приятеля

В Свердловской области суд приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая попыталась разбудить приятеля неожиданным способом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ. Поводом для расправы стало то, что мужчина не просыпался после совместного распития алкоголя.

По версии следствия, в сентябре 2025 года осужденная находилась в компании приятеля в садовом домике в поселке Красный. Распивая спиртное, женщина ненадолго вышла на улицу. Вернувшись, она обнаружила мужчину лежащим на полу возле стола и, решив, что тот уснул, продолжила застолье в одиночестве.

Позже фигурантка попыталась разбудить собутыльника. Когда ей это не удалось, она разозлилась, взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в грудь. Затем подсудимая допила алкоголь и уехала домой.

