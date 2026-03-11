Реклама

09:22, 11 марта 2026Россия

Россиянка рассказала о заставлявших бегать бабушку с козой дроноводах ВСУ в приграничье

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевался над пожилой женщиной с козой в приграничной деревне Алисовка Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала очевидица, дрон заставлял бабушку с козой бегать от него. «Он издевательски гонялся, он именно за ней — то приблизится, то отдалится», — вспомнила россиянка.

С ее слов, в другой деревне женщине, работавшей в огороде, пришлось убегать от беспилотника. В итоге дрон зацепился за дерево и не сдетонировал.

Россиянка также рассказала, что получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков.

Ранее получившая тяжелые ранения при атаке дрона на автобус в Белгородской области жительница высказалась о произошедшем, заявив, что не понимает, почему стала целью ВСУ. После удара медики заново собирали ей колено и пальцы рук.

