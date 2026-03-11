Реклама

Силовые структуры
14:40, 11 марта 2026Силовые структуры

Россиянка сбросила с лестницы годовалую внучку

Жительница Тюмени сбросила годовалую внучку с лестницы, ее арестовали до 8 мая
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд заключил под стражу жительницу Тюменской области Марьям Насибулину, которая обвиняется в покушении на свою годовалую внучку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

По данным следствия, в тот день женщина была пьяна. Она сбросила свою внучку 2025 года рождения с лестничной площадки второго этажа. В результате девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали.

В отношении ее бабушки возбудили уголовное дело по статье о покушении. Она пробудет под стражей до 8 мая.

Ранее мужчина из Дагестана пустил к себе в дом незнакомца, а тот ударил его ножом в пах.

