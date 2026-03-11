Реклама

12:01, 11 марта 2026Россия

Россиянка словами «летело над головой» описала ракетный удар ВСУ по Брянску

Жительница Брянска рассказала о моменте удара ВСУ ракетами Storm Shadow
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters

Жительница Брянска рассказала о моменте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow. Об этом сообщают «Известия».

«Я была на работе. Звук страшный. Все летело над головой. Шум страшный, ужас. Вижу сейчас последствия. В этом доме у меня живут знакомые — в тяжелом состоянии в больнице», — описала момент атаки женщина.

По словам корреспондента издания, атака произошла в час пик, когда люди возвращались с работы домой.

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску 10 марта. В результате удара пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

