21:39, 11 марта 2026Ценности

Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mironovanastasiia

Российская блогерша и предпринимательница Анастасия Миронова опубликовала фото в откровенном нижнем белье и разгневала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша показала на размещенных кадрах фигуру в кружевных трусах. При этом они были оформлены чучелом белой крысы, металлическими кольцами и розовыми атласными лентами на талии.

Поклонники не оценили дизайн изделия и принялись критиковать его в комментариях под публикацией. «У тебя почти два миллиона подписчиков и пропагандируешь такое. Кринж полный», «Мне кажется, ты очень странный человек», «Не трогайте животных, пожалуйста. И так к ним отношение хуже некуда и прав никаких», «И это выставила женщина? В который раз убеждаюсь, что животные лучше людей», «Это ужасно. Бедное животное», «Это отвратительно», — возмущались они.

В сентябре прошлого года Миронову обругали в сети за непристойный дизайн стаканов в ее кофейне Irnby в Санкт-Петербурге.

