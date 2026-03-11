Реклама

18:39, 11 марта 2026Силовые структуры

Российская опекунша обжаловала приговор за расправу над пятилетним мальчиком

На Урале опекунша Наумова обжаловала 24-летний приговор за убийство ребенка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Опекунша Вероника Наумова, которая получила 24 года колонии за истязания пятилетнего Далера Бобиева, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Жалоба поступила в суд в конце февраля через почту. Предварительно, ее могли зарегистрировать 20 февраля.

Пятилетнего мальчика начали искать в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Спустя три дня его нашли в спортивной сумке, спрятанной в гараже у опекунши. Как установил суд, женщина три года испытывала к ребенку неприязнь и применяла к нему пытки. 2 декабря 2022 года она избила его металлическим прутом, а затем поместила в ванну. Тело мальчика она спрятала и все это время получала на него выплаты.

Уточнялось, что к избиениям ребенка Наумова привлекала своего мужа, племянника и другую опекаемую. Летом 2025 года ее приговорили к 24 годам колонии.

