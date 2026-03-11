Российская опекунша обжаловала приговор за расправу над пятилетним мальчиком

На Урале опекунша Наумова обжаловала 24-летний приговор за убийство ребенка

Опекунша Вероника Наумова, которая получила 24 года колонии за истязания пятилетнего Далера Бобиева, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Жалоба поступила в суд в конце февраля через почту. Предварительно, ее могли зарегистрировать 20 февраля.

Пятилетнего мальчика начали искать в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Спустя три дня его нашли в спортивной сумке, спрятанной в гараже у опекунши. Как установил суд, женщина три года испытывала к ребенку неприязнь и применяла к нему пытки. 2 декабря 2022 года она избила его металлическим прутом, а затем поместила в ванну. Тело мальчика она спрятала и все это время получала на него выплаты.

Уточнялось, что к избиениям ребенка Наумова привлекала своего мужа, племянника и другую опекаемую. Летом 2025 года ее приговорили к 24 годам колонии.