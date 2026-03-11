Реклама

17:36, 11 марта 2026

Российский чемпион Паралимпиады рассказал о встрече с Путиным

Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российский чемпион Паралимпиады, лыжник Иван Голубков, рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«Мы встречались с президентом. Но были ковидные ограничения, все строго. Сейчас будут новые ощущения. С радостью», — сказал Голубков.

30-летний спортсмен одержал победу в гонке на десять километров сидя. Днем ранее он не прошел квалификацию в спринте.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В активе выступающих на соревнованиях шести российских спортсменов четыре золотых медали. Сборная России идет на четвертом месте в медальном зачете, возглавляет его с девятью золотыми медалями Китай.

