Лыжник Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026

Лыжник Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года в Италии в гонке на 10 километров сидя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».