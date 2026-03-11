Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года в Италии в гонке на 10 километров сидя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Лыжник Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026
