Спорт
12:55, 11 марта 2026Спорт

Лыжник Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года в Италии в гонке на 10 километров сидя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

