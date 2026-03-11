Российский фондовый рынок возобновил рост

Индекс Мосбиржи вырос 11 марта на 0,51 %

Российский фондовый рынок скорректировался от полугодовых максимумов и возобновил рост 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала индекс Мосбиржи, который стал резко расти на фоне начатых США и Израилем ударов по Ирану, прибавлял 0,51 процента, достигая 2868,41 пункта.

«После всплеска волатильности в начале недели обороты и амплитуда колебаний постепенно стабилизируются», — говорится в комментарии эксперта «БКС Экспресс» Анны Кокоревой.

«Для торговли на волатильности сейчас много возможностей, но это стратегия для опытных трейдеров», — отметила в свою очередь главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец. По ее словам, происходящий рост сырьевых цен в том числе усиливает позиции производителей удобрений и нефтегазового сектора, но инвесторам лучше действовать осторожно, сохраняя холодную голову.