Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 2 марта 2026Экономика

Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне операции Израиля и США в Иране
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В начале торгов в понедельник, 2 марта, индекс Мосбиржи резко вырос и вплотную подошел к отметке 2825 пунктов, что стало максимумом с 29 января. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Такой результат российскому фондовому рынку обеспечили представители нефтегазового сектора, бумаги которых на фоне операции Израиля и США в Иране взлетели. Так, «Роснефть» растет более чем на шесть процентов, а «Лукойл» — почти на пять процентов.

Возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива угрожает обрушением поставок нефти на мировой рынок и ростом цен вплоть до 100 долларов за баррель, что существенно поднимет спрос на российскую нефть.

Впрочем, в первый торговый день после начала боевых действий трейдеры действуют довольно осторожно. Стоимость Brent растет в районе пяти процентов, поскольку в Тегеране начинают опровергать перекрытие пролива, через который проходят и их нефтяные потоки. Тем не менее как минимум два танкера уже пострадали в результате обстрелов, поэтому ситуация остается неопределенной.

Для России продолжительный конфликт означает существенное повышение нефтегазовых доходов бизнеса и бюджета. Однако если новое руководство Ирана и США заключат сделку, то стоимость нефти может существенно снизиться из-за значительного роста предложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию

    Назван способ улучшить сон с помощью прогулки

    Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

    Трамп сделал заявление о возможных кандидатах на роль нового лидера Ирана

    Туркомпании стали терять по 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

    Представлен смартфон с роборукой

    Съехавший от родителей российский подросток бесследно исчез

    Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» показал внешность после пересадки волос

    Российский фондовый рынок взлетел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok