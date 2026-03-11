Рост цен на нефть ускорился

Мировые цены на нефть марки Brent выросли до 92 долларов за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В среду, 11 марта, сырье на лондонской бирже ICE выросло в цене более чем на пять процентов к показателям предыдущего закрытия. Баррель эталонного сорта североморской нефти Brent подорожал до 92,22 доллара за баррель.

В то же время апрельские контракты на поставку техасской нефти WTI выросли в цене на 5,82 процента. Стоимость сырья поднялась до 88,31 доллара за баррель.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и волатильности на нефтяных рынках Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своей истории предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Предложение связывают с попыткой сгладить подорожание, возникшее на фоне американо-израильской военной операции в Иране. По информации журналистов, предлагаемый объем превысит 182 миллиона баррелей, которые члены организации направили из резервов в 2022 году.