Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия по пути в Якутск

Самолет авиакомпании «Россия» с пассажирами на борту подал сигнал бедствия по пути в Якутск 11 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на борту находятся 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Борт вылетел из Красноярска и спустя полчаса подал сигнал 7700 из-за разгерметизации салона. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

В настоящее время самолет кружит над авиагаванью, чтобы выработать топливо.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и подавший сигнал бедствия, совершил успешную посадку в городе Янгон в Мьянме. Всего на борту находились 346 человек.