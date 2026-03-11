Реклама

Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия по пути в Якутск

Shot: Самолет «России» подал сигнал бедствия по пути в Якутск
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании «Россия» с пассажирами на борту подал сигнал бедствия по пути в Якутск 11 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на борту находятся 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Борт вылетел из Красноярска и спустя полчаса подал сигнал 7700 из-за разгерметизации салона. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

В настоящее время самолет кружит над авиагаванью, чтобы выработать топливо.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и подавший сигнал бедствия, совершил успешную посадку в городе Янгон в Мьянме. Всего на борту находились 346 человек.

