Из жизни
07:04, 11 марта 2026Из жизни

Собака спасла хозяйку от смертельной болезни благодаря острому нюху

В Великобритании женщина обнаружила у себя рак легких благодаря собаке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: alberto clemares exposito / Shutterstock / Fotodom

Жительница деревни Хэдкорн, Великобритания, рассказала, как собака спасла ее от смертельной болезни. Об этом пишет Daily Star.

По словам Коллин Фергюсон, ее питомец — немецкая овчарка по кличке Инка — стала вести себя странно в 2015 году. Она настойчиво принюхивалась к запаху женщины изо рта и хмурилась. Спустя несколько недель Фергюсон обратилась к врачу, тот осмотрел ее ротовую полость, посоветовал сдать пару анализов и ничего не обнаружил.

Однако Инка продолжала принюхиваться к хозяйке. Фергюсон не могла поверить, что обладающая острым нюхом питомица ведет себя странно просто так, поэтому сделала полное сканирование тела. Оно и выявило в ее легких опухоль размером с мяч для гольфа. Женщине диагностировали рак легких первой стадии.

По словам Фергюсон, диагноз стал для нее неожиданностью. «У меня не было абсолютно никаких симптомов, кроме усталости, но я думала, это просто потому, что мне было за 60, а я все еще работала с подростками», — отметила она. В июне 2015 года женщине успешно вырезали опухоль.

Хирурги объяснили, что рак очень сложно выявить на первой стадии, поэтому Инка фактически спасла Фергюсон жизнь. С того момента женщина находится в ремиссии. «Мне просто повезло», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака начала без причины запрыгивать на грудь хозяйки и спасла ее от смертельной болезни. Благодаря питомцу женщина обнаружила у себя рак груди.

