15:50, 11 марта 2026Из жизни

Собака три года прожила в маленькой подземной шахте

В Китае спасли собаку, три года прожившую под землей в маленькой шахте
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Яньтай, Китай, собака три года прожила в подземной шахте одна и дождалась спасения. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Животное выжило под землей благодаря тому, что его подкармливали неравнодушные люди. Добровольцы несколько раз пытались вытащить собаку из маленькой шахты, но терпели неудачу. В конце концов ее освободили профессиональные спасатели.

Один из них поймал собаку с помощью металлического шеста с петлей на конце. Пока он удерживал этим шестом испуганное животное, другой мужчина спустился к нему, завернул его в плед и передал наверх. Там собаку посадили в клетку и отвезли в ветеринарную клинику. Момент спасения животного попал на видео.

Ветеринары обнаружили, что собака страдает от проблем с кожей на ушах и атрофии мышц конечностей. Кроме того, у нее серьезно нарушено зрение. Сейчас животное проходит терапию.

Ранее сообщалось, что в городе Дятьково Брянской области собаку вызволили из бункера, где она провела три года. Все это время животное подкармливала пенсионерка: она ежедневно спускала воду и еду на веревке.

