Экономика
09:02, 11 марта 2026Экономика

Спрогнозирована судьба трафика в Ормузском проливе

Эксперт Юмашева: На восстановление трафика через Ормузский пролив уйдет время
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Проблемные ситуации в Ормузском проливе случались и раньше, поэтому их опыт показывает, что восстановление нормального трафика даже при участии военно-воздушных сил потребует времени. Об этом рассказала журналистам РИА Новости эксперт Екатерина Юмашева.

Так, она напомнила об ирано-иракской «танкерной войне» 1980-х годов, когда торговые суда сопровождались военными конвоями. Данный опыт демонстрирует, что разблокирование маршрута может произойти за счет патрулирования, охраны отдельных районов и защиты коммерческого флота.

Впрочем, даже при участии военно-морских сил восстановление нормального трафика занимает время, подметила Юмашева. Кроме того, она добавила, что через Ормузский пролив проходит до 30 процентов морских газовых поставок и около 20 процентов нефти. «В обычный день по маршруту идут порядка 300 торговых судов — танкеры, газовозы, контейнеровозы. Любые перебои здесь быстро отражаются на стоимости сырья, а затем и на ценах конечных товаров», — уточнила эксперт.

Ранее стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своей истории выступило с инициативой высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Решение хотят обсудить со странами-участницами в связи со сложной рыночной обстановкой, которая захлестнула торговую отрасль на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

