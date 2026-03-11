США решили отправить военных в Восточную Европу в рамках операции в Иране

США могут направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране

США могут направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Румыния также собирается одобрить запрос США о временном размещении истребителей на черноморской авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки американских военных операций на Ближнем Востоке, там будут проводиться более масштабные логистические операции и дозаправка самолетов.

Отмечается, что президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета обороны, на котором обсуждалось потенциальное размещение «дополнительных военных сил» на территории Румынии, не упоминая при этом США.

Ранее газета The New York Times (NYT) на основании высококачественных коммерческих спутниковых снимков, проверенных видеороликов в социальных сетях, заявлений американских официальных лиц и информации иранских государственных СМИ назвала по меньшей мере 17 объектов США, которые были повреждены в результате ударов Ирана.