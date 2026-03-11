Реклама

Культура
17:45, 11 марта 2026Культура

Стал известен новый худрук Михайловского театра

Звезда оперы Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр Санкт-Петербурга
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист России Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Абдразаков получил должность художественного руководителя учреждения культуры, губернатор Александр Беглов уже представил его творческому коллективу театра. Ильдар является всемирно известным оперным певцом, режиссером и общественным деятелем. С 2024 года возглавляет Севастопольский театр оперы и балета.

Ранее Михайловский театр Санкт-Петербурга прекратил трудовое соглашение с художественным руководителем Владимиром Кехманом, который работал на своей должности более 19 лет.

После ухода Кехмана с поста исполняющим обязанности худрука был назначен музыкальный руководитель — главный дирижер театра Александр Соловьев.

