Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

После удара по пансионату с ВСУ у Николаева убитых вывозят двумя автобусами

После российского удара по пансионату в Коблево Николаевской области погибших военных с места вывозят с помощью не менее двух микроавтобусов. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, удар был нанесен в ночь на 11 марта дронами-камикадзе «Герань».

«В Коблево прилетело по отдельно стоящему пансионату, где жили добровольцы, прошедшие подготовку у британского спецназа. В районе Снегиревки под удар попали недавно прибывшие морские пехотинцы. Кажется, 36-й бригады, но могу ошибаться», — поделился Лебедев.

Координатор сообщил, что утром на въезде в Николаев были замечены не менее двух микроавтобусов с табличками «груз 200». «Возможно, их было больше», — написал Лебедев.

Ранее на видео попал удар по острову Змеиный. Сообщается, что был поражен пункт временной дислокации сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).