Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 11 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

После удара по пансионату с ВСУ у Николаева убитых вывозят двумя автобусами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После российского удара по пансионату в Коблево Николаевской области погибших военных с места вывозят с помощью не менее двух микроавтобусов. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, удар был нанесен в ночь на 11 марта дронами-камикадзе «Герань».

«В Коблево прилетело по отдельно стоящему пансионату, где жили добровольцы, прошедшие подготовку у британского спецназа. В районе Снегиревки под удар попали недавно прибывшие морские пехотинцы. Кажется, 36-й бригады, но могу ошибаться», — поделился Лебедев.

Координатор сообщил, что утром на въезде в Николаев были замечены не менее двух микроавтобусов с табличками «груз 200». «Возможно, их было больше», — написал Лебедев.

Ранее на видео попал удар по острову Змеиный. Сообщается, что был поражен пункт временной дислокации сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

    Путин поздравил лидера ближневосточной страны

    Долина рассказала о жизни после скандала с квартирой

    Самойлова высказалась о толкнувшем ее футболисте Мбаппе

    Отмечена особенность удара ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    В России объяснили маршрут обхода ПВО во время ракетного удара ВСУ по Брянску

    Появились подробности о девичьем теле у озера в российском городе

    Раскрыта реакция основателя медиахолдинга Readovka на обвинение в хищении миллиарда рублей

    Хоккеиста «Ак Барса» третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok