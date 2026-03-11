Стало известно расстояние от позиций ВС России до Славянска

От позиций ВС России до Славянска в ДНР остается менее 20 километров

От позиций Вооруженных сил (ВС) России до Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) остается менее 20 километров. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли продвинуться в районе Рай-Александровки», — подтвердил источник канала.

Уточняется, что таким образом российские военные выравнивают фронт на славянском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель осталось взять под контроль в Донецкой народной республике армии России. По его словам, речь идет о 15-17 процентах территорий ДНР.