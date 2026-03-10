Путин: Украина контролирует 15-17 процентов территорий в ДНР

Президент России Владимир Путин заявил, что примерно 15-17 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР) до сих пор находится под контролем украинских властей. Такую информацию глава государства озвучил в ходе беседы с главой республики Денисом Пушилиным.

Сам Пушилин подтвердил данные. Он заявил, что сейчас Киев действительно контролирует менее пятой части ДНР. «Мне так и докладывают, 15-17 процентов», — заметил Путин в ответ.

При этом политик напомнил, что всего полгода назад под контролем украинских войск было около 20 процентов территории республики.

10 марта 2026. Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин (слева) во время встречи в Кремле. Гавриил Григоров / РИА Новости. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

На Украине предложили компромисс по территориям ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский предложил компромисс по территориям ДНР. Он заявил, что на подконтрольных Киеву землях следует создать свободную экономическую зону

Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад Владимир Зеленский президент Украины

Политик выразил готовность запустить референдум по выводу украинских войск с территории республики, подчеркнув, что полный отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса является наихудшим вариантом для Киева. При этом он выразил сомнения насчет того, что данный вариант будет поддержан народом.

Вместе с этим Зеленский потребовал отвода части российских войск с линии боесоприкосновения. Он заявил, что в случае создания свободной экономической зоны Москве также придется придерживаться установленных правил.

Путин узнал о бойце СВО, 68 дней в одиночку оборонявшем позиции в ДНР

Путин узнал о бойце специальной военной операции (СВО), который в течение 68 дней в одиночку оборонял позиции в селе Гришино на красноармейском направлении в ДНР. Глава государства пообещал наградить военного.

Фото: Pierre Crom / Getty Images

В рамках встречи с политиком Денис Пушилин рассказал, что 21-летний солдат, приехавший на фронт из Самары, был в штурмовом подразделении. Обстоятельства сложились так, что он единственный остался оборонять донецкий поселок. «Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ», — сообщил Пушилин.

Припасы боец получал с помощью дронов, и лишь через два месяца военнослужащего эвакуировали. Из-за серьезных ран ему пришлось ампутировать обе ступни. Услышав о подвиге бойца, Путин пообещал ему не только награду, но и всестороннюю медицинскую помощь после возвращения домой.