15:36, 11 марта 2026

Страна ЕС согласилась помочь США в операции против Ирана

Президент Дан: Румыния разрешила США разместить военные силы на своей территории
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ranian Red Crescent Society / Handout via Reuters

Румыния дала США разрешение на временное размещение американских военных сил на авиабазе Михаил Когэлничану для поддержки операции в Иране. Об этом сообщил президент республики Никушор Дан, передает Reuters.

«В ходе наступления США в Иране американские самолеты-заправщики, оборудование для мониторинга и спутниковая связь могут использовать румынские военные базы (...). Чтобы это оборудование и эти военнослужащие прибыли в Румынию, нужно голосование в парламенте. Поэтому после заседания совета я направил письмо парламенту, где во второй половине дня будет обсуждение», — заявил румынский лидер.

По мнению Дана, размещение американского оборудования и военнослужащих «повысит безопасность Румынии».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США могут направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране.

