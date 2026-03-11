Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:05, 11 марта 2026Из жизни

Супруги отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секреты крепкого брака

В США супруги, состоящие в браке 75 лет, посоветовали парам не спорить о деньгах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Жители города Чилликоте, США, Мэрилин и Хэнк Сайдрус рассказали, что состоят в браке уже 75 лет и не ссорятся благодаря нескольким простым секретам. Они раскрыли свои тайны для NBC 4.

3 марта в окружении друзей и родственников супруги отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы. Они считают, что сохранить любовь им помогла привычка принимать все важные решения вместе. При этом муж и жена стараются никогда не спорить о деньгах и подобных вещах.

Кроме того, Сайдрусы посоветовали молодым людям в отношениях стараться друг для друга, чтобы их отношения оставались крепкими. «Не пытайтесь найти что-то плохое в другом человеке, ищите в нем хорошее», — призвала Мэрилин.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

За 75 лет вместе они вырастили троих детей. Сейчас у них есть уже 9 внуков и 16 правнуков.

Ранее сообщалось, что пожилые жители штата Флорида, США, рассказали, как им удается сохранять отношения на протяжении 83 лет. Они давно привыкли выпивать вместе: раньше они пили мартини после работы, а теперь наливают друг другу пиво в обед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok