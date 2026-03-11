Супруги отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секреты крепкого брака

В США супруги, состоящие в браке 75 лет, посоветовали парам не спорить о деньгах

Жители города Чилликоте, США, Мэрилин и Хэнк Сайдрус рассказали, что состоят в браке уже 75 лет и не ссорятся благодаря нескольким простым секретам. Они раскрыли свои тайны для NBC 4.

3 марта в окружении друзей и родственников супруги отпраздновали 75-ю годовщину свадьбы. Они считают, что сохранить любовь им помогла привычка принимать все важные решения вместе. При этом муж и жена стараются никогда не спорить о деньгах и подобных вещах.

Кроме того, Сайдрусы посоветовали молодым людям в отношениях стараться друг для друга, чтобы их отношения оставались крепкими. «Не пытайтесь найти что-то плохое в другом человеке, ищите в нем хорошее», — призвала Мэрилин.

За 75 лет вместе они вырастили троих детей. Сейчас у них есть уже 9 внуков и 16 правнуков.

