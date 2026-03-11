Трамп: Цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно было ожидать

Американский президент Дональд Трамп сделал прогноз по ценам на нефть. По его словам, вскоре они снизятся в большей степени, чем можно было ожидать, даже несмотря на продолжение совместной операции США и Израиля против Ирана. Видео с его комментарием опубликовал телеканал Fox News.

«Рынок хорошо держится. Нам попало, вероятно, меньше, чем я ожидал. И мы достаточно скоро вернемся в колею. Цены снижаются весьма ощутимо», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что происходящее с котировками на топливо — это «просто дело войны».

«Я бы сказал, что [цены] повысились меньше, чем мы думали. [И они] снизятся в большей степени, чем кто-либо понимает», — заключил он.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. К своему посту чиновник прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения.