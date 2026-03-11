Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 11 марта 2026Мир

Трампу преподали один из древнейших уроков человечества с помощью Ирана

WSJ: Трамп усваивает древний урок о том, что начать войну проще, чем закончить
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп усваивает один из древнейших уроков человечества с помощью Ирана. Об этом заявил директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз, сообщает The Wall Street Jornal (WSJ).

«Возможно, Трамп усваивает самый древний урок человеческих конфликтов: начать войну гораздо проще, чем закончить ее», — сказал он.

По его словам, намекая на прекращение ударов без убедительного дипломатического выхода из ситуации, США рискуют, поскольку у Ирана есть все основания продолжать использовать свое влияние в Ормузском проливе, а Израиль может не найти причин прекращать свою собственную операцию.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok