Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 11 марта 2026МирЭксклюзив

Готовность Трампа к затяжной войне с Ираном оценили

Американист Дубравский: Трампу нужна быстрая победа и результаты в войне в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужна быстрая победа и конкретные результаты в военной операции против Ирана. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам политического аналитика, в администрации Трампа понимают, что страна не готова к затяжной войне: уже в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, а большинство американцев выступают против военной операции. В то же время президенту важно продемонстрировать реальные успехи, которые должны перевести экономические издержки конфликта.

«Трампу нужна быстрая победа и возможность показать что-то в качестве трофея. Устранение верхушки Ирана было такой попыткой. Но избирателей это вряд ли убедит, когда их больше волнуют экономика и безопасность», — объяснил эксперт.

Ранее Павел Дубравский оценил вероятность раскола в команде Трампа из-за Ирана. По его словам, администрация остается монолитной, а существующие разногласия не влияют на лояльность отдельных политиков к президенту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Количество цветочных магазинов в России прекратило расти

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok