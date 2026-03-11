ЦБ повысил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 79,07 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 12 марта, составят примерно 79,07 рубля. Для сравнения, в среду, 11 числа, официальный курс доллара находился на отметке в 78,74 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки мировой резервной валюты в России на 33 копейки.

Курс евро остался почти без изменений — плюс 4 копейки, до 91,94 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, повысили на 7 копеек, до 11,51 рубля.

Ряд экспертов называет нынешний курс рубля излишне крепким. Более оптимальным вариантом для российской экономики, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, стал бы коридор 90-100 рублей. При таком раскладе, пояснял он, экспортные поступления в федеральный бюджет вырастут, за счет чего можно будет частично компенсировать стремительно растущий дефицит. Кризисные же отрасли смогут претендовать на дополнительную господдержку. Текущие же котировки рубля Костин назвал вредными как для бюджета, так и для экспортеров.