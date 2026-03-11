Реклама

Мир
14:42, 11 марта 2026Мир

Уиткофф сделал заявление об отношениях Трампа и Стармера

Уиткофф: Отношения Стармера и Трампа можно восстановить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Поддержка Великобританией военных действий США против Ирана пришла «слишком поздно», однако отношения британского премьер-министра Кира Стармера и американского президента Дональда Трампа можно восстановить. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью GB News.

«Он [Трамп] сказал, как вы знаете, что это [поддержка Британии] немного... это попадает в категорию "слишком мало и слишком поздно", но я думаю, что у них хорошие, прочные отношения, и, надеюсь, они смогут их восстановить», — сказал спецпосланник.

По словам дипломата, он полагается на слова президента США, который постоянно говорит, что каждый имеет право на свою точку зрения. «Но я думаю, что иногда мы замечаем отсутствие чувства благодарности», — заключил он.

Ранее Уиткофф заявил, что Израиль может быть уничтожен всего лишь одной ядерной бомбой. Он отметил, что именно поэтому получение ядерного оружия Ираном является красной линией для Трампа.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

