06:43, 11 марта 2026Мир

В Британии сообщили о появившемся после ударов по Ирану загадочном радиосигнале

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press

С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, радиопередатчик в Западной Европе стал передавать загадочные сигналы. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Сигналы начинаются со слова «внимание» на фарси, после чего идет перечисление нескольких чисел. Сигнал передается два раза в день — в 5:30 и 21:30 по иранскому времени. Опрошенные изданием бывшие американские разведчики предположили, что таким образом США поддерживают связь с агентами в исламской республике.

«Вероятно, это резервная связь для наших источников внутри Ирана. Это люди, с которыми вы не можете позволить себе потерять контакт. Если вы собираетесь на войну, это идеальный запасной вариант», — посчитал бывший глава подразделения ЦРУ в Москве Джон Сайфер.

28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позже Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».

