Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 11 марта 2026Россия

В Брянске рассказали о состоянии пострадавших жителей при ударе ВСУ

Галаганов: Состояние лечащихся в Брянске пострадавших при ударе ВСУ стабильное
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пострадавшие при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску граждане, которые проходят лечение в регионе, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Об этом заявил директор департамента здравоохранения российского региона Сергей Галаганов, передает РИА Новости.

«Все пациенты, которые находятся на лечении в стационарах Брянской области, на сегодняшний день стабильны. Все необходимые лекарственные средства, запас крови (есть. — примечание «Ленты.ру»). В настоящее время жизни этих пациентов ничего не угрожает», — сообщил он.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Брянску резко выросло до 42 человек. Сообщается, что 29 граждан были госпитализированы, среди них ребенок, состояние которого оценивается как стабильное.

Во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли ракетный удар по Брянку. Уточняется, что во время атаки по городу использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

    Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    США увидели плюс в возобновлении закупок российской нефти Индией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok