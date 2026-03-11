В Брянске рассказали о состоянии пострадавших жителей при ударе ВСУ

Галаганов: Состояние лечащихся в Брянске пострадавших при ударе ВСУ стабильное

Пострадавшие при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску граждане, которые проходят лечение в регионе, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Об этом заявил директор департамента здравоохранения российского региона Сергей Галаганов, передает РИА Новости.

«Все пациенты, которые находятся на лечении в стационарах Брянской области, на сегодняшний день стабильны. Все необходимые лекарственные средства, запас крови (есть. — примечание «Ленты.ру»). В настоящее время жизни этих пациентов ничего не угрожает», — сообщил он.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Брянску резко выросло до 42 человек. Сообщается, что 29 граждан были госпитализированы, среди них ребенок, состояние которого оценивается как стабильное.

Во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли ракетный удар по Брянку. Уточняется, что во время атаки по городу использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.