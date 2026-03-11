Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 11 марта 2026Силовые структуры

В деле об обстреле посетителей российского ресторана поставили точку

В Москве суд приговорил мужчину за стрельбу около ресторана
Варвара Митина (редактор)

Фото: Андрей Старостин / Фотобанк Лори

В Москве суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима за обстрел посетителей ресторана. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по трем статьям.

Преступление произошло 11 сентября 2024 года около ресторана на улице Веневской. Мужчина не менее 10 раз выстрелил в сторону охранника и посетителей заведения. Потерпевших спасло то, что они смогли покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте.

Ранее Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, избившего и обстрелявшего женщину, к 14 годам колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Женщине едва не ампутировали палец из-за одной вредной привычки

    Стало известно о ведении ВСУ документов на иностранных языках

    Самолеты массово перестали летать на юг России

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok