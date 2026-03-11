Реклама

04:46, 11 марта 2026

В Европе испугались «радикального» урона из-за войны с Ираном

L'AntiDiplomatico: Война США с Ираном нанесла тяжелый удар по экономике Европы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Европа ожидает «радикального» урона для своих экономик из-за войны США с Ираном. Об этом сообщает издание L'AntiDiplomatico.

«Европа — гигант с глиняными ногами. Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, заводы в Европе закрываются, особенно после того, как дешевая энергия, поставляемая Россией, была мазохистски отвергнута. Если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему», — указано в статье.

Отмечается, что рост цен на газ уже составил 90 процентов, что стало тяжелым ударом для бизнеса, а евро продолжает терять позиции по отношению к доллару, ослабляя покупательскую способность европейцев.

Ранее о непоправимом ущербе от войны в Иране сообщило издание Steigan. Как считают эксперты, события в Иране неумолимо приведут к росту цен на нефтяных и газовых рынках Европы.

    

