Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 11 марта 2026Россия

В Госдуме назвали истинную цель ракетного удара ВСУ на Брянск

Депутат Колесник заявил, что ВСУ «пытались подгадить» ракетным ударом по Брянску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом ракетами Storm Shadow по Брянску «пытались подгадить» мирному урегулированию. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его мнению, символичным является тот факт, что англичане, курирующие удар по Брянску, заработали после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Все равно этими ракетами управляют англичане. Там довольно сложные пусковые установки. Как всегда, пытаются подгадить и не дать [ход] мирному процессу», — пояснил он.

10 марта стало известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 — спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

Обсудить
Последние новости

Стало известно о ранениях нового верховного лидера Ирана

Названы поврежденные ударами Ирана объекты США

«Радиостанция Судного дня» передала слово «греховный»

После удара США по ВМС Ирана «уничтожители» российских С-400 стали ПКР

Стало известно о местах запуска дронов ВСУ под Славянском

В ЦБ описали борьбу с инфляцией словами основной удар позади

Микки Рурк лишился дома в США из-за долгов

Появились кадры из находящегося почти сутки под ударом ВСУ российского города-курорта

В бутике Hermès отказались продавать Ким Кардашьян редкую сумку для ее дочери

В посольстве РФ высказались об обращениях Макаревича и других артистов

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok