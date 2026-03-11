В Госдуме назвали истинную цель ракетного удара ВСУ на Брянск

Депутат Колесник заявил, что ВСУ «пытались подгадить» ракетным ударом по Брянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударом ракетами Storm Shadow по Брянску «пытались подгадить» мирному урегулированию. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его мнению, символичным является тот факт, что англичане, курирующие удар по Брянску, заработали после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Все равно этими ракетами управляют англичане. Там довольно сложные пусковые установки. Как всегда, пытаются подгадить и не дать [ход] мирному процессу», — пояснил он.

10 марта стало известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 — спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.