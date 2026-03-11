Реклама

02:41, 11 марта 2026Россия

В Госдуме предложили наказывать за доставку вейпов детям

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Российский парламентарий Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для курьеров за несоблюдение требования проверять возраст получателя при передаче товаров, запрещенных к продаже несовершеннолетним. Запрет коснется вейпов и энергетиков, сообщает РИА Новости.

Так, соответствующее обращение направлено на имя первого вице-премьера России Дениса Мантурова. В документе говорится, что на законодательном уровне следует определить административную или иную ответственность для курьеров и сотрудников служб доставки.

По словам Хамзаева, подростки на практике легко обходят запрет, касающийся продажи вейпов. Несовершеннолетние заказывают эту продукцию в интернете и даже с доставкой на дом. Он почеркнул, что курьеры часто не проверяют возраст получателя или игнорируют явные признаки, указывающие на недостаточный возраст.

Депутат предложил рассмотреть возможность введения штрафных санкций не только для курьера, но и для юридического лица (службы доставки или магазина). Помимо прочего, он выступает за разработку методических рекомендаций и обязательных требований для всех курьерских и логистических компаний по надлежащей верификации возраста при доставке подобных товаров.

Парламентарий также предлагает начать широкую информационную кампанию о вреде употребления вейпов и энергетиков для несовершеннолетних, а также о существующей ответственности за их распространение.

Ранее сообщалось, что закон о запрете вейпов приняли в Пензенской области. Запрет коснется и устройства для употребления безникотиновой жидкости.

До этого продажу таких девайсов запретили в Пермском крае. В этом регионе размер штрафа для нарушителей составит до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для организаций.

