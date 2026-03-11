В Госдуме призвали не ждать «сладкой» цены на нефть

Депутат Новичков: Цена на нефть не будет такой сладкой до конца года

Нефтяной рынок крайне турбулентен, и ожидать улучшения политики Евросоюза (ЕС) в отношении России на фоне конфликта на Ближнем востоке не стоит. Не ждать «сладких» для бюджета цен на нефть призвал депутат Госдумы Николай Новичков, его цитирует Life.ru.

Депутат заявил, что не верит в благоразумие европейских элит и не ждет взвешенных решений даже в условиях кризиса на нефтяном рынке. Европа вряд ли начнет покупать энергоносители из РФ, даже при наличии готовых трубопроводов. Экономическая ситуация будет ухудшаться, но ЕС может закупать сырье по завышенным ценам в США или на других рынках.

«Цена на нефть не будет такой сладкой до конца года. Она будет все равно выше, чем до начала конфликта в Иране, но я не верю в долгосрочную цену. Она не будет сладкой и красивой для российского бюджета, чтобы решить все наши проблемы», — заявил Новичков.

Ранее стало известно, что Япония распечатает национальные стратегические запасы нефти. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Причиной принятого решения стала сложная ситуация с поставками этого углеводорода из стран Персидского залива в связи с блокадой Ормузского пролива. Результатом такого развития событий стал резкий скачок цен на топливо в Японии.