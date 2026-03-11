В Иране показали свою посвященную жертвам Эпштейна ракету

Иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью о жертвах острова Эпштейна

Иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященную жертвам скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Фото оружия опубликовано в Telegram-канале.

«В память о жертвах острова Эпштейна», — написано на ракете. По данным телеканала, фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.

Ранее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что удар по школе для девочек в иранском Минабе может быть связан с жертвоприношениями в рамках культа Эпштейна. Он отметил, что на остров финансиста привозили детей из разных стран для жестокого обращения и жертвоприношений. По словам дипломата, школа не зря стала одной из первых целей при атаке США на Иран.