19:56, 4 марта 2026Мир

Удар по иранской школе для девочек назвали «жертвоприношением Эпштейну»

Посол Санеи: Удар по школе в Минабе может быть связан с культом Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе может быть связан с жертвоприношениями в рамках культа скандального известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, передает ТАСС.

«Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву», — сказал дипломат.

Санеи отметил, что на остров Эпштейна привозили детей из разных стран для жестокого обращения и жертвоприношений. По словам дипломата, школа не зря стала одной из первых целей при атаке США на Иран.

28 февраля Израиль разбомбил школу для девочек в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны. Жертвами удара стали более 100 учениц.

Госсекретарь США Марко Рубио пришел в замешательство после вопроса журналистов о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе в Минабе. Он начал сбиваться и не смог дать четкого комментария, сославшись на нежелание допустить неточность в формулировках.

Глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на тот же вопрос, заявил, что США проводят расследование удара по школе для девочек в Минабе.

