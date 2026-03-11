Реклама

В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

Reuters: В Израиле признают, что война против Ирана не приведет к смене власти
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильские чиновники признали, что боевые действия против Ирана не приведут к смене власти в Исламской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израильские власти в ходе закрытых обсуждений признали, что нет никакой уверенности в том, что война против Ирана приведет к падению его правительства (...). Признаков иранского восстания на фоне бомбардировок не наблюдается», — передает агентство слова двух высокопоставленных израильских чиновников.

Источники добавили, что «США и не думают прекращать боевые действия», несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о скором окончании конфликта.

3 марта глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит целью смену режима в Иране. При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время среди иранского населения нет волны волнений, которая могла бы привести к смене режима.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

