В Кремле ответили на вопрос о визите Путина на саммит G20

Речи о визите президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в американском Майами не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что саммит министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» пройдет в Атланте 30-31 октября. По словам посла по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марата Бердыева, в ходе саммита будут рассмотрены вопросы глобальной повестки с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом.