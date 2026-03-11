В Кремле высказались о Трампе и Украине

Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине и признательна ему. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Мы приветствуем эти усилия и признательны за них», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что всем прекрасно известна последовательная позиция российского лидера.