В Кремле высказались о Трампе и Украине

Песков: Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине

Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине и признательна ему. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем эти усилия и признательны за них», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что всем прекрасно известна последовательная позиция российского лидера.