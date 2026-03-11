Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 11 марта 2026Мир

В Кремле высказались о Трампе и Украине

Песков: Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию ситуации на Украине и признательна ему. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем эти усилия и признательны за них», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что всем прекрасно известна последовательная позиция российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

    Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok