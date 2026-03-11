Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 11 марта 2026Россия

В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«[Также] нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», — заявили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow. По данным оборонного ведомства, средствами противовоздушной обороны также были сбиты управляемые авиационные бомбы, снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотники самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

    Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    США увидели плюс в возобновлении закупок российской нефти Индией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok