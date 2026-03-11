В Москве появится море

Рядом с «Москвой-Сити» появится небоскреб с пляжем и «морем»

В столице появится небоскреб с собственным морем. Об этом сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

Здание с собственным пляжем и «морем» будет возведено рядом с деловым кварталом «Москва-Сити». Строительство собираются закончить к 2031 году. Проект получит название «Аурус Резиденции».

Небоскреб будет состоять из двух башен, объединенных стилобатом. На его крыше будет искусственный водоем площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что авторы проекта вдохновились балтийским побережьем.

Первые квартиры уже появились в продаже: студии площадью от 31,9 «квадрата» обойдутся минимум в 39 миллионов рублей, «однушки» — от 46,7 миллиона, двухкомнатные квартиры стоят от 75,3 миллиона, а трехкомнатные — от 129,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года стоимость самой дорогой квартиры в высотках делового квартала «Москва-Сити» оценивалась в 1,1 миллиарда рублей.

