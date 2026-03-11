Реклама

В посольстве РФ высказались об обращениях Макаревича и других артистов

Макаревич и другие уехавшие артисты не обращались в посольство России в Израиле
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российские артисты, уехавшие в Израиль, не обращались за какой-либо помощью в российское консульство на территории страны. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на представителей посольства РФ.

По информации источника, в связи с военной эскалацией с Ираном никаких обращений от проживающих в Израиле знаменитостей, среди которых, например, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом), не поступало.

«От известных личностей обращений не фиксировали. Но для нас все граждане равны, при необходимости готовы оказать помощь», — сообщили в консульстве.

Известно, что за время напряженности в ближневосточном регионе от россиян поступили порядка тысячи экстренных обращений. Чаще всего они связаны с вопросами выезда из Израиля.

Ранее стало известно, что Андрей Макаревич выступит на 23 февраля в Германии и заработает 2,5 миллиона рублей.

