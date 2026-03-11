Реклама

17:43, 11 марта 2026

В Роспатент поступила очередная заявка от «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию бренда Lada Business в России
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский концерн «АвтоВАЗ» подал очередную заявку в Роспатент на регистрацию товарной марки Lada Business, пишет «Прайм». Из базы данных ведомства следует, что соответствующие документы были поданы в марте.

Из заявки следует, что под новым названием компания намерена вести коммерческую деятельность по нескольким направлениям. В частности, планируется реализация транспортных средств и комплектующих к ним. Помимо продаж, «АвтоВАЗ» может оказывать услуги по техническому обслуживанию машин и предоставлять их в аренду.

Ранее в России прошел государственную регистрацию товарный знак Lada Parus, но правообладатель в открытой базе Федерального института промышленной собственности не указан. Стоит напомнить, что около года назад «АвтоВАЗ» подавал заявку на регистрацию этого знака вместе с Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma.

