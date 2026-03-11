Реклама

16:07, 11 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали причину возникновения конфликтов по всему миру

Депутат Чепа: Горячая точка теперь может возникнуть в любом месте земного шара
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В сегодняшних условиях беспредела горячая точка может возникнуть в любом месте нашего земного шара, и причина кроется в долларе, считает первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа добивается от ЮАР выхода из БРИКС и нейтралитета. По словам посла США в ЮАР Лео Брента Бозелла, у Вашингтона «заканчивается терпение».

Чепа считает, что истинная причина такой позиции США связана с ослаблением влияния доллара по отношению к евро, что очень пугает Вашингтон. Для Штатов всегда было принципиально важно ослабление экономики Европы и евро, недопущение расчета в национальных деньгах, а также создания валюты БРИКС, добавил он.

«Взаиморасчеты со многими странами переходят в национальные деньги, и США стремятся делать все, чтобы единой валютой был доллар, а все остальное — бумажки. И здесь Штаты пытаются бить поодиночке, удар за ударом. Вот на сегодня Дубай перестал быть финансовым центром. Это сделано одним вот этим ударом не только по Ирану, но и по целому Ближнему Востоку. Теперь попытка давления на ЮАР. Все это один вопрос — попытка защитить доллар», — объяснил депутат.

Ранее состоялся телефонный разговор президента ЮАР Сирила Рамафосы с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств отметили важность продолжения координации подходов РФ и ЮАР, в том числе в рамках G20 и БРИКС.

