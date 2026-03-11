Реклама

Россия
14:30, 11 марта 2026Россия

В России объяснили маршрут обхода ПВО во время ракетного удара ВСУ по Брянску

Военный эксперт Кнутов: Storm Shadow сложно засечь радарами ПВО на малой высоте
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для удара Storm Shadow по Брянску использовали районы, где нет сплошной зоны контроля воздушного пространства на малых высотах. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит mk.ru.

По его словам, создать сплошную зону для выявления целей на малых высотах в приграничной территории очень трудно. Для этого необходимо разместить большое количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Эксперт добавил, что западные спутники дают информацию о расположении ПВО, которая используется для построения маршрутов в обход.

«Storm Shadow — это новейшая крылатая ракета, она относительно небольшая и изготовлена из композитных материалов, которые поглощают электромагнитные лучи. Поэтому эффективная отражающая поверхность у нее очень маленькая. Засечь ее радарам ПВО, тем более на малой высоте, сложно», — рассказал он.

Помимо того, у ракеты есть комплексная система, которая не всегда позволяет системам радиоэлектронной борьбы ставить радиопомехи, заключил Кнутов.

10 марта стало известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
