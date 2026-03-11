В России призвали отпустить больную раком Лерчек из-под домашнего ареста

Член СПЧ Меркачева призвала освободить блогершу Лерчек из-под домашнего ареста

Блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, которой диагностировали рак четвертой стадии, призвали отпустить из-под домашнего ареста. С таким заявлением выступила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, нужно ли освободить Чекалину, правозащитница ответила словом «однозначно». Меркачева добавила, что человеку с таким диагнозом, как у блогерши, нужно регулярно посещать медицинские учреждения.

Ранее стало известно, что у Лерчек выявили рак желудка четвертой стадии. Ее подруга, блогерша Алина Акилова сообщила, что также у Чекалиной обнаружили метастазы в легких и других органах.

О том, что у Чекалиной обнаружили рак, стало известно 8 марта. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал, что ей прооперировали позвоночник, который начал разрушаться. Перед этим блогерша попала в онкореанимацию. В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка.

Блогерша и ее бывший муж Артем Чекалин находятся под домашним арестом. Их обвинили в незаконном выводе из страны 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.