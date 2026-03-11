Реклама

16:10, 11 марта 2026Россия

В России захотели досматривать школьников

Петербургские депутаты предложили узаконить досмотр учеников на входе в школы
Антон Похиляк
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Петербургские депутаты предложили внести изменения в федеральные законы, чтобы узаконить досмотр школьников на входе в учебные заведения. Об этом сообщает 78.ru.

Депутат Заксобрания города Константин Чебыкин привел в пример ЧП по всей стране, в том числе в петербургской школе № 191, где ученик напал на педагога с ножом. Он отметил, что сотрудники частной охранной организации не имеют права на личный досмотр, а школьник вправе отказаться от него.

Было предложено изменить федеральные законы, чтобы наделить сотрудников школ полномочиями на личный досмотр, а также обязательную сертификацию охранных организаций. Также предложено поставить в школах интерскопы для предотвращения проноса опасных предметов. Чебыкин добавил, что рекомендации от Росгвардии по досмотру уже получены.

Также речь шла о выработке единой системы досмотров, однако подробности не приводятся. Изменения могут внести в ФЗ № 77 «О ведомственной охране».

В декабре охранница школы № 191 в Санкт-Петербурге, пропустившая без досмотра ученика с ножом, признала вину по уголовному делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Она пропустила ученика, несмотря на сигнал металлодетекторов. Позднее ученик ранил ножом свою учительницу.

